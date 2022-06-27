У Колумбії під час кориди обвалився стадіон, є загиблі й поранені

Про це повідомляє CNN.

Обвал стався у колумбійському місті Ель-Еспіналі у західному штаті Толіма. Губернатор Толіма Рікардо Ороско сказав, що загинули двоє жінок, чоловік і підліток. Близько 30 людей зазнали серйозних поранень.

Мер Еспіналя Хуан Карлос Тамайо підтвердив інцидент у фейсбук, закликаючи громадян евакуюватися з району.

"Ми глибоко шкодуємо про те, що сталося на нашій арені кориди. Я хочу попросити всіх громадян, які знаходяться в районі, евакуюватися, влада вже реагує на надзвичайну ситуацію, а постраждалих доставлено до лікарень. Будь ласка, давайте евакуюємось, разом допоможемо екстренним службам, щоб вони зробили свою роботу, - наголосив він.

Місцеві лікарні прийняли 322 пацієнта, які постраждали в результаті обвалення стадіону, повідомила міністр охорони здоров'я Толіми Марта Паласіос.

На відео, розміщеному в мережах, видно, як трибуна, заповнена глядачами, обвалюється, а люди розбігаються в різні боки.

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