У Комітеті виборців України вважають, що нічна ракетна атака РФ пов'язана з візитом Блінкена

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Немає сумнівів, що ракетна атака була пов'язана з візитом Блінкена. Вона відбулася за кілька годин до того, як держсекретар США прибув до Києва. Це намагання Росії демонструвати м'язи, показати свою силу. Це розуміння логіки дій російського керівництва, логіки дій Путіна. Їхні дії прив'язані до візитів, календарних дат, вони прив'язані до виборів", - підкреслив Кошель.

За словами політолога, у найближчі місяці можна буде спрогнозувати логіку російських дій, виходячи з логіки виборчих кампаній.

"Йдеться про вибори російського президента, про сигнали російському внутрішньому виборцю. Їм потрібно прикривати багато невдач. Не забуваємо, що похід Пригожина на Москву відбувся 2 місяці тому. Зараз у РФ почалися розправи, і російське керівництво вибрало таку виборчу риторику", - додав Кошель.

У ніч з 5 на 6 вересня російські терористи атакували ударними БПЛА Одещину та обстріляли ракетами Київ

Уранці середи, 6 вересня, з офіційним візитом до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. ЗМІ пишуть, що в Україні він оголосить про новий пакет допомоги на понад $1 млрд









