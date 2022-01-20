У Конгрес США внесли третій законопроєкт щодо санкцій проти Росії: вони стосуються Путіна, всіх членів уряду та пропагандистів

Про це повідомляється в пресслужбі Конгресу США.



Як відомо, ініціативу підтримали 38 конгресменів. Текст документу поки що офіційно не опублікували.



Як повідомляє Washington Post, він отримав назву "Акт про притягнення до відповідальності Путіна".



Він включає:

санкції проти президента Росії Володимира Путіна, всіх членів уряду, а також російських чиновників і силовиків, включаючи прес-секретаря Дмитра Пєскова, мера Москви Сергія Собяніна, першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка, голову ЦВК Еллу Памфілову, керівника адміністрації президента , голову СК Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова, голову Росгвардії Віктора Золотова та генпрокурора Юрія Чайку;

санкції проти російських бізнесменів: Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Олега Дерипаски, Ігоря Сечина, Олексія Міллера, Андрія Костіна, Геннадія Тимченка, у проэкті далі згадані ВЕБ (Внешэкономбанк) та пов'язані з ним особи, а також Дмитро Риболовлєв, Михайло Фрідман, Петро Авен Гуцерієв та Олександр Винокуров;

санкції проти журналістів: головного редактора МИА "Россия сегодня" та RT Маргарити Сімоньян, теле- та радіоведучого Володимира Соловйова та генерального директора "Першого каналу" Костянтина Ернста.

Нагадаємо, що до Сенату США подали ще законопроєкт про персональні санкції проти Путіна.

Крім того, 12 січня очільник Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і ще 25 демократів представили законопроєкт про захист суверенітету України-2022, згідно з яким до РФ будуть застосовані санкції.

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Крім того, в документі згадується колишня олімпійська чемпіонка, гімнастка і колишній депутат Держдуми Аліна Кабаєва, яка, за чутками, є дружиною Путіна.