У конгресі розпочнуть розслідування щодо можливості імпічменту Байдена

Про це заявив спікер палати представників, республіканець Кевін Маккарті, повідомляє BBC.

За його словами, розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента Сполучених Штатів. Маккарті сказав, що існують "серйозні і перевірені" звинувачення щодо поведінки президента.

"Разом ці звинувачення малюють картину корупційної культури", – додав він.

Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в палаті представників щодо імпічменту Байдена. Якщо він буде схвалений простою більшістю голосів, після цього може відбутися розгляд у сенаті.

Республіканці ведуть розслідування щодо президента відтоді, як отримали контроль над палатою представників у січні. Слухання не знайшли конкретних доказів неправомірної поведінки Байдена.

Республіканці в палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена, Гантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.

Наразі Гантер Байден перебуває під федеральним розслідуванням у зв'язку з можливими податковими злочинами, пов'язаними з його закордонними бізнес-інтересами.