Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Син президента США Гантер Байден визнав податкові порушення в обмін на угоду зі слідством, - CNN

Син президента США Гантер Байден визнав податкові порушення в обмін на угоду зі слідством, - CNN

20 червня, 2023 вiвторок
20:12
Світ прапори України та США

Син президента США Гантер Байден визнає два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням

Про це повідомляє CNN.

CNN посилається на документи Міністерства юстиції США. За даними ЗМІ, Гантер Байден укладе угоду з Федеральною прокуратурою у справі за звинуваченням у наданні неправдивої інформації під час придбання вогнепальної зброї.

Натомість він визнає свою провину за двома звинуваченнями у податкових правопорушеннях.

"Гантер Байден вважає важливим взяти на себе відповідальність за помилки, які він зробив у скрутний період свого життя", - зазначив його адвокат.

Відзначимо, що розслідування щодо Гантера Байдена розпочалося наприкінці 2018 року і було пов'язане з можливими порушеннями податкового законодавства та законів про відмивання грошей, а також з його бізнес-операціями у закордонних країнах, переважно в Китаї. Про це стало відомо у 2020 році.

У жовтні 2022 року The Washington Post повідомила, що федеральні агенти вважають, що зібрали достатньо доказів для звинувачення Гантера Байдена у злочинах, пов'язаних із наданням неправдивих відомостей по зброї, а також з податками.

Восени 2019 року президент США Дональд Трамп нібито натиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього розслідувати діяльність Байдена-молодшого в українській компанії Burisma. Внаслідок оприлюднення цієї інформації, Палата представників конгресу оголосила імпічмент Трампу, але Сенат відмовився відправляти його у відставку.

Федеральні слідчі нібито перевіряли у зв'язку з так званою "справою компанії Burisma" лобістську фірму Blue Star Strategies, до ради якої формально входив Гантер Байден. Проте підстав для висування звинувачень за підсумками цього розслідування не знайшлося.

  • У травні 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.
  • У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.

Кримінал
Джо Байден
США
Читайте також:
обстріл, ППО
20 червня, 2023 вiвторок
Нічна атака РФ: у Львові влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, на Запоріжжі пошкоджено майно фермерського господарства
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
19 червня, 2023 понедiлок
Путін не просто усвідомлює скоєні воєнні злочини, він ще й намагається продемонструвати їх, - дипломат Безсмертний
Автор Дмитро Снєгирьов
19 червня, 2023 понедiлок
Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід вигаданої ним "спецоперації"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.79
    Купівля 36.79
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
20 червня
20:39
блискавка
У Гатному на Київщині блискавка влучила у житловий будинок
20:34
Планету вкрито шаром хмар: NASA створило візуалізацію викидів вуглецю в атмосферу Землі
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Іноді позирайте на час…
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 482-го дня війни: ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а ППО знищила понад 90 відсотків російських "шахедів"
19:59
ЗСУ, ББМ, БМП
ЗСУ за день уразили 17 артпідрозділів росіян, на напрямках основних зусиль ворога сталося 35 боєзіткнень, - Генштаб
19:16
Робота снайперів-прикордонників
"Жива сила ворога успішно знищується": Сирський показав відео роботи снайперів на Бахмутському напрямку
19:13
Голодомор
Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу
19:12
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Впевненість окупантів в тому, що вони "назавжди" на окупованій території почала зникати, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
18:59
Королева Данії Маргрете II
Найстаріший монарх Європи королева Данії Маргрете ІІ кидає курити у віці 83 роки
18:59
Відчинити двері і не боятись Путіна: Порошенко в Лондоні закликав союзників запросити Україну в НАТО
18:58
ядерна зброя рф ракета
Буданов: РФ ще не перемістила до Білорусі ядерну зброю
18:56
ЄС
ЄС наглядатиме за країнами, які можуть реекспортувати підсанкційні товари до РФ, - спецпредставник О’Салліван
18:26
Ексклюзив
Рада Європи
Реєстр збитків від агресивної війни РФ проти України почне роботу на початку осені, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
18:17
З Угорщини повернулись троє звільнених росією полонених
В Україну повернули трьох із одинадцяти полонених, вивезених до Угорщини з РФ
18:03
OPINION
Петро Олещук
Спроба "африканізувати" російсько-українську війну провалилася
17:53
Іспанія 74 річний терорист
Посилки з бомбами в Іспанії: затриманого засудили за тероризм із метою перешкоджання підтримці України
17:45
на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Трагедія через закрите під час обстрілу укриття: оголошено підозру директору департаменту КМДА Ткачуку
17:43
Збір коштів: захисники потребують пікап
17:01
"Не муляж": Буданов після російських фейків про його здоров'я зустрівся з послом Японії та заступницею Кулеби Джапаровою
16:43
на фото Дмитро Муратов
Виступ російського журналіста Муратова на медіафорумі в Німеччині перервав сигнал повітряної тривоги
16:42
Ексклюзив
ракета Storm Shadow
Через вихід РФ із ракетного договору Шойгу може боятися ударів по Криму британськими Storm Shadow, - експерт Defense Express Киричевський
16:39
Грузія ЄС
Грузія позаду України: У Брюсселі оцінили рівень виконання вимог Тбілісі щодо членства в ЄС
16:22
Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт
Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС у Херсоні, є загиблий і поранені
16:18
вибух
У Тамбовській області РФ прогримів вибух на пороховому заводі, є загиблі та поранені
16:06
фейкові новини, fake news
У Болгарії близько 400 сайтів поширюють російську пропаганду та дезінформацію, - Фонд гуманітарних і соціальних досліджень
16:00
OPINION
Сергій Таран
"Нереформована Україна" на полі бою захищає спокій непорушних стандартів НАТО
15:53
Президент Болгарії Румен Радев
Президент Болгарії Радев: участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою
15:45
Ексклюзив
ЗСУ
Для виходу на кордон у межах 1991 року нам потрібно провести щонайменше дві наступальні операції, - військовий аналітик Гетьман
15:39
Вийшов перший тизер серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"
15:39
Ексклюзив
Маріупольський напрямок. Карта. 16/06/23
Наша піхота мужньо й без втрат відбиває атаки противника на Вугледарському напрямку, - офіцер ЗСУ Кішак
15:35
Україна Японія
Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 млн
15:13
У Бердянську військовий пілот у відставці збирав дані про колишніх колег, щоб переманити їх на бік РФ
14:59
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансової допомоги Україні на наступні 4 роки
14:58
система оповіщення сирена
Влада Києва вшосте відмовилася скасовувати зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог
14:44
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, нібито ЗСУ планують атакувати ракетами HIMARS і Storm Shadow РФ і Крим, та пригрозив ударами по "центрах прийняття рішень"
14:40
ВВС викрила глобальну мережу садистських тортур мавп
Журналісти виявили глобальну мережу, члени якої платили індонезійцям за катування й убивства мавп, - розслідування BBC
14:18
Володимир Зеленський
За особливі заслуги перед Україною: Зеленський підписав закон про виплати політв'язням СРСР
14:14
Ексклюзив
Держсекретар США Блінкен з Сі Цзіньпіном
Китай чітко показав, що позиція Америки для нього є важливішою за підтримку Росії, - експерт-міжнародник Краєв
14:11
наручники
Бив, різав і ґвалтував: на Київщині затримали чоловіка, який дві доби тримав у заручницях незнайомку
14:10
площа Торре-Арджентіна
У Римі відкрили для відвідування площу, де загинув Юлій Цезар
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV