Син президента США Гантер Байден визнав податкові порушення в обмін на угоду зі слідством, - CNN
Син президента США Гантер Байден визнає два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням
Про це повідомляє CNN.
CNN посилається на документи Міністерства юстиції США. За даними ЗМІ, Гантер Байден укладе угоду з Федеральною прокуратурою у справі за звинуваченням у наданні неправдивої інформації під час придбання вогнепальної зброї.
Натомість він визнає свою провину за двома звинуваченнями у податкових правопорушеннях.
"Гантер Байден вважає важливим взяти на себе відповідальність за помилки, які він зробив у скрутний період свого життя", - зазначив його адвокат.
Відзначимо, що розслідування щодо Гантера Байдена розпочалося наприкінці 2018 року і було пов'язане з можливими порушеннями податкового законодавства та законів про відмивання грошей, а також з його бізнес-операціями у закордонних країнах, переважно в Китаї. Про це стало відомо у 2020 році.
У жовтні 2022 року The Washington Post повідомила, що федеральні агенти вважають, що зібрали достатньо доказів для звинувачення Гантера Байдена у злочинах, пов'язаних із наданням неправдивих відомостей по зброї, а також з податками.
Восени 2019 року президент США Дональд Трамп нібито натиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього розслідувати діяльність Байдена-молодшого в українській компанії Burisma. Внаслідок оприлюднення цієї інформації, Палата представників конгресу оголосила імпічмент Трампу, але Сенат відмовився відправляти його у відставку.
Федеральні слідчі нібито перевіряли у зв'язку з так званою "справою компанії Burisma" лобістську фірму Blue Star Strategies, до ради якої формально входив Гантер Байден. Проте підстав для висування звинувачень за підсумками цього розслідування не знайшлося.
- У травні 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.
- У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.
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