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У Конгресі США пропонують оголосити Україну державою "НАТО-плюс", визнати РФ спонсором тероризму і завадити запуску "Північного потоку-2"

11 січня, 2022 вiвторок
16:37
Суспільство Конгрес США

Конгресмени від Республіканської партії планують внести законопроєкт, який визнає Україну державою "НАТО-плюс" та ініціює розгляд питання щодо визнання Російської Федерації спонсором тероризму

Про це передає "Голос Америки".

"Законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої вона потребує в умовах нарощування російської військової сили біля її кордонів. Законопроєкт також визначає Україну як країну "НАТО-плюс", щоб забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг", - йдеться у повідомленні.

Згідно з проєктом документу пропонується притягнути до відповідальності президента Росії Володимира Путіна за агресію. А саме, негайно запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік-2", і зробити так, щоб його не ввели в експлуатацію.

Також у проєкті закону зазначено, що пропозиція Росії щодо введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності відкидається. Окремо документ вимагає від США офіційно визначити, чи є Росія країною-спонсором тероризму.

На 2022 рік планується також боротьба із російською дезінформацією та інформаційними операціями на території країн, які раніше входили до складу СРСР. У рамках цього передбачається $155 млн для видання "Радіо Свобода".

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

"Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США", - сказав конгресмен Роджерс.

Крім того, головний спонсор законопроєкту, провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол заявив, що "Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не зазнає відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі".
 

  • Нагадаємо, Росія назвала "складними і конкретними" переговори зі США щодо безпеки, України та НАТО, які пройшли 10 січня.
  • У вівторок, 11 січня заступниця Блінкена зустрілася зі Столтенбергом напередодні переговорів РФ-НАТО.
  • 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.
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