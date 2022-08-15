У Косово через енергетичну кризу починають відключати електроенергію

Про це інформує Reuters.

"Споживачі матимуть шість годин роботи та дві години відключення", — сказав речник KEDS Віктор Бужала.

При цьому компанія не повідомляє, коли скорочення закінчаться.

Бужала також заявив, що компанія отримує лише 500 МВт/год від електростанцій і відновлюваних джерел енергії, а споживання досягає 800 МВт/год.

У недільній заяві KEDS йшлося про те, що компанія та оператор системи передачі країни KOSTT не можуть дозволити собі імпорт електроенергії та повинні покладатися на внутрішнє виробництво.

Як передає Reuters, близько 90% електроенергії в країні виробляється з вугілля. Енергетична компанія KEK заявила, що вимкнула майже половину своїх генераторів на регулярне обслуговування, щоб підготувати їх до зими, оскільки тоді споживання електроенергії зросте більш ніж удвічі.



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