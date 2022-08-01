У Косово заявляють про 11 постраждалих на кордоні зі Сербією
Міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Свечля заявив, що під час прикордонних сутичок зі Сербією зазнали поранень 11 цивільних
Про це повідомляє N1.
Міністр внутрішніх справ Косово повідомив, що кілька барикад, вибудованих напередодні косовськими сербами, вже розібрали, і протестанти почали відходити.
"Ми працюємо з правоохоронними органами, щоб цей процес був успішним. Запевняємо громадян, що цей процес триває у тісній співпраці з підрозділами поліції. Інституції будуть готові в будь-який час допомогти громадянам, які потребують додаткової інформації", – сказав Свечля.
Своєю чергою прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що не дозволить дестабілізувати ситуацію, і повторив, що виконання рішень уряду відкладуть, коли всі барикади, встановлені на півночі, будуть усунуті.
"З моменту усунення барикад на півночі та встановлення повної свободи пересування виконання двох рішень уряду відкладається до 1 вересня 2022 року. На півночі є дев’ять барикад, і ми очікуємо, що вони всі будуть прибрані сьогодні протягом дня", - сказав Курті.
Курті особливо наголосив, що рішення уряду Косово ніколи не приймаються на основі національної ідентичності.
"Насильство не допускатиметься, порушники будуть покарані, згідно із законом", - сказав він.
- 1 серпня Європейський Союз підтримав рішення уряду Косово щодо перенесення заміни сербських паспортів та номерних знаків до вересня 2022 року.
- В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.
- Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.
- Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту. Косовська поліція казала про стріляну у свій бік від невстановлених осіб. По тривозі було піднято миротворців НАТО (KFOR).
- На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Приштину та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, сказавши, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою".
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