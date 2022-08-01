У Косово заявляють про 11 постраждалих на кордоні зі Сербією

Про це повідомляє N1.

Міністр внутрішніх справ Косово повідомив, що кілька барикад, вибудованих напередодні косовськими сербами, вже розібрали, і протестанти почали відходити.

"Ми працюємо з правоохоронними органами, щоб цей процес був успішним. Запевняємо громадян, що цей процес триває у тісній співпраці з підрозділами поліції. Інституції будуть готові в будь-який час допомогти громадянам, які потребують додаткової інформації", – сказав Свечля.

Своєю чергою прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що не дозволить дестабілізувати ситуацію, і повторив, що виконання рішень уряду відкладуть, коли всі барикади, встановлені на півночі, будуть усунуті.

"З моменту усунення барикад на півночі та встановлення повної свободи пересування виконання двох рішень уряду відкладається до 1 вересня 2022 року. На півночі є дев’ять барикад, і ми очікуємо, що вони всі будуть прибрані сьогодні протягом дня", - сказав Курті.

Курті особливо наголосив, що рішення уряду Косово ніколи не приймаються на основі національної ідентичності.

"Насильство не допускатиметься, порушники будуть покарані, згідно із законом", - сказав він.

1 серпня Європейський Союз підтримав рішення уряду Косово щодо перенесення заміни сербських паспортів та номерних знаків до вересня 2022 року.

В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту. Косовська поліція казала про стріляну у свій бік від невстановлених осіб. По тривозі було піднято миротворців НАТО (KFOR).

На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Приштину та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, сказавши, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою".

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