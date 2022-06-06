Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу головного штабу Сил оборони Естонії.

"Головною ціллю навчань, що проводяться тричі на рік, є охорона повітряного простору країн Балтії, проведення процедур зв'язку та управління", - йдеться в повідомленні головного штабу Сил оборони Естонії.



Зокрема, під час навчань відпрацюють дії у разі втрати зв'язку, ескортування літаків, визначення повітряних цілей, пошукові та рятувальні роботи.



У тренуваннях задіяні винищувачі Франції та Іспанії, що на авіабазах Емарі в Естонії та Шауляї у Литві, а також літаки з Фінляндії, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Туреччини, загалом 10 повітряних апаратів.



Активна фаза навчання у повітряному просторі Естонії відбуватиметься з 6 до 9 червня з 9:00 до 18:00.



"Початок проведення серій навчань Ramstein Alloy було покладено у 2008 році і в центрі уваги було відпрацювання захисту повітряного простору країн Балтії, а також співпраця союзників із НАТО та країн-партнерів. Навчання проводяться зазвичай на ротаційній основі один раз на чотири місяці", - додають у матеріалі.



Повітряні маневри проводяться паралельно з військово-морськими навчаннями НАТО, що розпочалися 5 червня у водах Балтійського моря за участю 14 країн, двох партнерів зі Швеції та Фінляндії, 45 кораблів, понад 75 літаків і близько 7 тис. людей.