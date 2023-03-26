У Краматорську прогриміли вибухи та тимчасово зникла електроенергія, - ЗМІ

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За інформацією джерела, пізно ввечері, 25 березня, у Краматорську прогриміли щонайменше три гучні вибухи. Після цього у місті тимчасово зникла електроенергія.

Повітряна тривога тривала з 23:53 до 00:19. О 00:26 сирени прозвучали знову.