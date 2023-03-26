У Краматорську прогриміли вибухи та тимчасово зникла електроенергія, - ЗМІ
У ніч з 25 на 26 березня російські терористи обстріляли Краматорськ Донецької області
Про це повідомляє "РБК-Україна".
За інформацією джерела, пізно ввечері, 25 березня, у Краматорську прогриміли щонайменше три гучні вибухи. Після цього у місті тимчасово зникла електроенергія.
Повітряна тривога тривала з 23:53 до 00:19. О 00:26 сирени прозвучали знову.
- Вранці в суботу, 25 березня, російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області. Одна влучила у промислову зону, друга - у центральну частину міста, де багатоповерхові будинки.
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