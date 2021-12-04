У Кремлі назвали дату переговорів Путіна та Байдена
Розмова глави Білого дому Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться 7 грудня
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, Володимир Путін та Джо Байден проведуть розмову ввечері 7 грудня. Лідери двох країн самі визначать скільки триватиме розмова, яка відбудеться у онлайн-форматі по безпечній лінії відеозв'язку.
"Вечір. Президенти самі визначать",— відповів Пєсков на запитання, на який час заплановане спілкування та скільки воно триватиме.
Агентство Reuters з посиланням на джерело у Білому домі повідомило, що Джо Байден та Володимир Путін обговорять Україну та широке коло інших питань. Президент США планує наголосити на занепокоєності російською військовою активністю на кордоні з Україною. Він також висловить підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України.
- 4 грудня президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним наголосить на рішучості захищати суверенітет України.
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