Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Путіну і російській верхівці зараз потрібно взяти під повний контроль Білорусь. Вони не хочуть дати йому умити руки, доки Путіна та поплічників будуть ганяти по всіх судах і трибуналах, хоч і заочно. Ми ж знаємо цю людину, вона одразу перефарбується", - зазначив він.

На думку Чалого, щоб цього не дати, вони хочуть забруднити не тільки його і оточення, а й Білорусь в цілому.

"З моєї точки зору, вірогідність ранішого чи пізнішого вторгнення з території Білорусі дуже висока. Це не значить, що далі буде військовий успіх. Росіянам важливо, щоб білоруси зайшли на територію України. Вони уже йдуть в тому напрямку - сформовані спільні підрозділи. Уже не буде зрозуміло, чи то білоруси, чи росіяни. Перетнути вони кордон можуть. Готовність до цього є, максимальна. Думаю, що росіяни не вірять, що зможуть досягти з Білорусі якихось військових цілей.Вони скоріше хочуть встановити повний контроль над Білоруссю", - вважає дипломат.

12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.

13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.