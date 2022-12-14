У Кремлі не хочуть дати Лукашенку вмити руки, тому ризик вторгнення з Білорусі високий, - дипломат Чалий
Російській верхівці зараз потрібно взяти під повний контроль Білорусь - для цього вони хочуть, щоб країна повноцінно увійшла у війну проти України
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.
"Путіну і російській верхівці зараз потрібно взяти під повний контроль Білорусь. Вони не хочуть дати йому умити руки, доки Путіна та поплічників будуть ганяти по всіх судах і трибуналах, хоч і заочно. Ми ж знаємо цю людину, вона одразу перефарбується", - зазначив він.
На думку Чалого, щоб цього не дати, вони хочуть забруднити не тільки його і оточення, а й Білорусь в цілому.
"З моєї точки зору, вірогідність ранішого чи пізнішого вторгнення з території Білорусі дуже висока. Це не значить, що далі буде військовий успіх. Росіянам важливо, щоб білоруси зайшли на територію України. Вони уже йдуть в тому напрямку - сформовані спільні підрозділи. Уже не буде зрозуміло, чи то білоруси, чи росіяни. Перетнути вони кордон можуть. Готовність до цього є, максимальна. Думаю, що росіяни не вірять, що зможуть досягти з Білорусі якихось військових цілей.Вони скоріше хочуть встановити повний контроль над Білоруссю", - вважає дипломат.
- 12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.
- 13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.
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