У кремлі обурилися через рекордний оборонний бюджет США
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що проєкт оборонного бюджету США має "безпрецедентно конфронтаційний характер" стосовно Росії
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами речника Володимира Путіна, схвалений обома палатами конгресу США проєкт оборонного бюджету на наступний фіскальний рік, має "надзвичайно конфронтаційний характер" стосовно Росії.
"На жаль, це загрожує досить серйозними та тривалими у своїй перспективі наслідками щодо подальшої дестабілізації обстановки на європейському континенті", - сказав Пєсков.
У проєкті бюджету на 2023 рік закладено рекордні $847,3 млрд на оборону. У цю суму входять $6 мільярдів на європейську ініціативу стримування Росії. Також документом передбачено надання Україні додаткових $800 млн.
- 6 грудня сенат США погодив проєкт оборонного бюджету на 2023 рік на рекордні $847,3 млрд.
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