У Кремлі повідомили, що Путін провів нараду з військовими у Ростові
У Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін провів нараду у штабі угруповання армії РФ у Ростові-на-Дону
Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує ТАСС.
"Президент заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків, інших вищих офіцерів угруповання", - зазначили у Кремлі.
З відео видно, що Путін прибув на нараду під покровом ночі. Його зустрічав Герасимов. На саму нараду зібралось близько двох десятків військових.
- Нагадаємо, що Путін не часто відвідує місця, пов'язані з війною проти України. Востаннє це було в квітні: тоді він побував у двох частково окупованих регіонах України — Херсонській та Луганській областях. Тоді він також відвідував штаби і оглядав територію.
- До цього в березні в умовах секретності він у темний час доби відвідував Маріуполь, захоплений Росією в травні минулого року і сильно зруйнований.
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