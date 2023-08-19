У Кремлі повідомили, що Путін провів нараду з військовими у Ростові

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує ТАСС.

"Президент заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків, інших вищих офіцерів угруповання", - зазначили у Кремлі.

З відео видно, що Путін прибув на нараду під покровом ночі. Його зустрічав Герасимов. На саму нараду зібралось близько двох десятків військових.