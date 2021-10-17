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Головна війна з Росією У Кремлі пояснили, чому Путіну складно спілкуватися із Зеленським

У Кремлі пояснили, чому Путіну складно спілкуватися із Зеленським

17 жовтня, 2021 неділя
17:36
війна з Росією Путін

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав малоймовірною зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков в етері програми "Москва. Кремль. Путін", повідомляють російські ЗМІ. 

За його словами, Путіну складно розмовляти із Зеленським, оскільки президент України називає Росію стороною конфлікту на Донбасі. 

"Дуже складно говорити з паном Зеленським. Пан Зеленський, наприклад, наполегливо називає Росію учасником конфлікту на південному сході країни. Це не так. Як тут можна спілкуватися? Путіну дуже складно спілкуватися. Путін відповідає за свої слова, він говорить те, що робить, і робить, що говорить", - запевнив Пєсков.

Він підкреслив, що наразі перспектив для розмови між Путіним та Зеленським поки немає та звинуватив у цьому українську владу. 

"Саме вони проводять законопроєкт про перехідний період, який буде означати вихід Києва з Мінських угод", - сказав Пєсков. 

Він також прокоментував заклик Зеленського організувати зустріч "Нормандської четвірки", але зауважив, що задля цього слід провести "домашню роботу". Необхідність саміту, за його словами, визначать міністри, які зрозуміють, чи готовий фундамент для зустрічі. 

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Володимир Путін
Володимир Зеленський
Кремль
Дмитро Пєсков
Мінські домовленості
нормандська четвірка
Нормандський формат
окупація Донбасу
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