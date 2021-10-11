У Кремлі відкидають можливість обговорення окупованого Криму між Путіним і Зеленським

Про це він сказав у коментарі РІА Новини.



Пєсков відповів на питання, чи готова РФ обговорювати окупований Крим з Україною.



"Ні. Для Кремля такого питання не існує", - заявив прессекретар Путіна.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що зустріч Зеленського з Путіним можлива лише за умови присутності на її порядку денному питання окупованого Росією Криму.