У Кремлі відкидають можливість обговорення окупованого Криму між Путіним і Зеленським
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вчергове заперечив можливість обговорення деокупації Криму під час зустрічі президента Володимира Путіна з українським колегою Володимиром Зеленським
Про це він сказав у коментарі РІА Новини.
Пєсков відповів на питання, чи готова РФ обговорювати окупований Крим з Україною.
"Ні. Для Кремля такого питання не існує", - заявив прессекретар Путіна.
- Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що зустріч Зеленського з Путіним можлива лише за умови присутності на її порядку денному питання окупованого Росією Криму.
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