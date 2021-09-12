У Офісі президента назвали ключову умову зустрічі Зеленського з Путіним
Зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним можлива лише за умови присутності на її порядку денному питання окупованого Росією Криму
Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров у програмі "Погляд з Банкової", повідомляє РБК-Україна.
За його словами, Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним, аби порушити питання окупованих територій, але Росія не готова це обговорювати.
"Ви ж чули позицію російського президента - що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? Тому, дійсно, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії - в будь-який час, в будь-якому місці в межах нейтральної території", - сказав Никифоров.
Водночас він зазначив, що питання про зустріч президентів РФ та України справді розглядається, однак усе залежатиме від рішення Кремля.
"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова та контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов’язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії - чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", - зазначив Никифоров.
- Нагадаємо, 11 вересня колишній президент України Леонід Кучма заявив, що перемовини між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним будуть корисними.
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