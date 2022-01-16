У Кремлі пригрозили розірвати відносини зі США у разі персональних санкцій проти Путіна
Росія попередила, що може розірвати відносини зі США у разі запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна
Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков у інтерв'ю CNN.
За його словами, санкції США проти російського керівництва можуть призвести до припинення будь-яких відносин між країнами.
"Згадуються санкції щодо керівництва Росії. Це поза нашим розумінням. Потенційно подібні санкції можуть призвести до припинення будь-яких відносин між нашими двома країнами, що не на користь нормалізації",- сказав Пєсков.
Раніше американські сенатори опублікували законопроєкт про санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єра РФ Михайла Мішустіна, інших членів уряду та командування збройних сил.
- Нагадаємо, 12 січня очільник Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і ще 25 демократів представили законопроєкт про захист суверенітету України - 2022, згідно з яким до РФ будуть застосовані санкції.
- 15 січня сенатор від республіканської партії Марко Рубіо подав новий законопроєкт, який передбачено персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.86
Купівля 27.86Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе