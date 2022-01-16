У Кремлі пригрозили розірвати відносини зі США у разі персональних санкцій проти Путіна

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков у інтерв'ю CNN.

За його словами, санкції США проти російського керівництва можуть призвести до припинення будь-яких відносин між країнами.

"Згадуються санкції щодо керівництва Росії. Це поза нашим розумінням. Потенційно подібні санкції можуть призвести до припинення будь-яких відносин між нашими двома країнами, що не на користь нормалізації",- сказав Пєсков.

Раніше американські сенатори опублікували законопроєкт про санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єра РФ Михайла Мішустіна, інших членів уряду та командування збройних сил.

Нагадаємо, 12 січня очільник Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і ще 25 демократів представили законопроєкт про захист суверенітету України - 2022, згідно з яким до РФ будуть застосовані санкції.

15 січня сенатор від республіканської партії Марко Рубіо подав новий законопроєкт, який передбачено персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна.

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