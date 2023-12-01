У Кремлі стурбовані, що невдачі на війні в Україні вплинуть на результати виборів у РФ, - ISW

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що в Кремлі почали вживати заходи для того, щоб фактична підтримка президента РФ Володимира Путіна на виборах не спиралася на успіхи Росії на полі бою. Зокрема, у президентській кампанії Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ, критиці Заходу, але не на війні в Україні.

"Путін та інші російські урядовці вже сигналізували про свій намір посилити цензуру, стверджуючи, що деякі громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які все ще перебувають в країні, почали спроби дискредитувати майбутні президентські вибори, і що Росія зробить "усе необхідне", щоб запобігти втручанню у вибори", - йдеться у повідомленні.

Російська влада також намагалася консолідувати контроль над інформаційним простором РФ і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Аналітики вважають, що Кремль, імовірно, намагався зміцнити народну підтримку Путіна по всій Росії, створивши мережу "проксі" для проведення кампанії від імені Путіна.