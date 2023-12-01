У Кремлі стурбовані, що невдачі на війні в Україні вплинуть на результати виборів у РФ, - ISW
Кремль, ймовірно, стурбований тим, що невдачі армії у війні в Україні вплинуть на результати президентських виборів у Росії в березні 2024 року
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Зазначається, що в Кремлі почали вживати заходи для того, щоб фактична підтримка президента РФ Володимира Путіна на виборах не спиралася на успіхи Росії на полі бою. Зокрема, у президентській кампанії Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ, критиці Заходу, але не на війні в Україні.
"Путін та інші російські урядовці вже сигналізували про свій намір посилити цензуру, стверджуючи, що деякі громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які все ще перебувають в країні, почали спроби дискредитувати майбутні президентські вибори, і що Росія зробить "усе необхідне", щоб запобігти втручанню у вибори", - йдеться у повідомленні.
Російська влада також намагалася консолідувати контроль над інформаційним простором РФ і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Аналітики вважають, що Кремль, імовірно, намагався зміцнити народну підтримку Путіна по всій Росії, створивши мережу "проксі" для проведення кампанії від імені Путіна.
- 6 листопада у Reuters із посиланням на власні джерела повідомили, що російський диктатор Володимир Путін вирішив брати участь у президентських виборах у 2024 році, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії
- 9 листопада аналітики ISW напередодні зазначали, що Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.
- 20 листопада у російські ЗМІ писали, що Кремль повідомив регіонам, який результат у Путіна має бути на виборах у 2024 році
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