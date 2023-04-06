Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Китай має досить ефективний і значний потенціал із надання посередницьких послуг, і нещодавні дипломатичні успіхи Китаю це красномовно продемонстрували. Але з Україною ситуація поки що складна, не демонструє жодних перспектив для мирного врегулювання", – сказав він.

Пєсков підкреслив, що РФ не бачить іншого шляху, аніж продовжувати війну.