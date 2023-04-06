У Кремлі відмовилися від посередництва Китаю в урегулюванні ситуації в Україні
Кремль вважає, що Китай нічим не може допомогти у ситуації з Україною. Росія має намір продовжувати збройну агресію
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Китай має досить ефективний і значний потенціал із надання посередницьких послуг, і нещодавні дипломатичні успіхи Китаю це красномовно продемонстрували. Але з Україною ситуація поки що складна, не демонструє жодних перспектив для мирного врегулювання", – сказав він.
Пєсков підкреслив, що РФ не бачить іншого шляху, аніж продовжувати війну.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Макроном закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України. Макрон сподівається, що його китайський колега здатен вплинути на РФ, аби та завершила війну.
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