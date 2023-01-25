Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином, Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про те, що президент США Джо Байден висловив готовність відправити близько 30 танків Abrams в Україну.

"Я переконаний, що багато фахівців розуміють абсурдність цієї ідеї. Просто з технологічних аспектів це досить провальний план, а, головне, це явна переоцінка того потенціалу, який це додасть Збройним Силам України. Це ще одна досить глибока помилка", - сказав Пєсков.

Він додав, що танки Abrams мають високу вартість, яка нібито "ляже насамперед на плечі європейських платників податків, а американці, як завжди, залишаться, щонайменше, при своїх, а, швидше за все, з гарними баришами".

24 січня стало відомо, що Джо Байден готовий відправити Abrams в Україну, аби стимулювати Німеччину передати танки Leopard.

25 січня Німеччина оголосила про постачання Україні 14 танків Leopard 2, також дозволила їхній реекспорт іншим країнам.

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