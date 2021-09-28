У Кремлі заявили про готовність до обговорень з Києвом питання прямих закупівель газу

Про це пише Інтерфакс-Україна.



"Звичайно. Цього ніхто не спростовував. Більше того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російського боку на різному рівні", - цитує агенство слова прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.



Коментуючи укладення угоди між Росією і Угорщиною про поставки газу в обхід України, Пєсков підкреслив, що дана угода не порушує будь-чиїх прав і відповідає нормам міжнародної торгівлі. За його словами, інші країни не можуть втручатися в цей аспект російсько-угорських відносин. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb