У Кремлі заявили, що ніколи раніше не постачали зброю в ОРДЛО, і поки що не розглядають цю ініціативу
У Володимира Путіна заявили, що поки що не розглядають ініціативу партії "Єдина Росія" про офіційне постачання зброї для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей України
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Мені невідомо про те, що ця ініціатива перебуває на розгляді. Наразі немає якоїсь реакції президента на подібні ініціативи", - заявив представник Кремля, говорячи про розгляд ідеї постачати зброю в ОРДЛО Путіним.
Водночас він запевнив, нібито Росія раніше не постачала зброю на окупований Донбас.
"Це щось нове", - заявив Пєсков.
Він підкреслив, що це "партійна ініціатива", яка "вкотре підкреслює, наскільки хворобливо ситуація сприймається нашими парламентаріями".
- Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї з Росії найманцям "ЛДНР" залежатиме від дотримання Україною Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.
- 26 січня стало відомо, що партія Путіна "Єдина Росія" звернулась до влади з проханням надати "ЛДНР" військову допомогу.
- Член комітету Держдуми з оборони РФ Андрій Гурулєв заявив, що Росія могла б постачати в ОРДЛО протитанкові снаряди, міни та переносні зенітно-ракетні комплекси.
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