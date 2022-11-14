У Кремля немає пристойного виходу із ситуації, в яку загнала себе РФ, - дипломат Харченко
Надзвичайний та повноважний посол України Ігор Харченко вважає, що Росія перестає бути світовим гравцем, але Кремль ще не змирився з цим
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Як би не змінювалася позиція Кремля, у нього вже немає пристойного виходу із ситуації, в яку загнала себе РФ. Я б менше звертав увагу на все, що зараз лунає з Кремля. Розмови про ядерну зброю, які активно велися ще три тижні тому - це ще один спосіб Кремля привернути до себе світову увагу", - зазначив Харченко.
За словами дипломата, основну політичну партитуру світових новин грають ЗСУ.
"Москва програє агресивну війну проти України. Визнати це Москві - означає визнати публічно свою нікчемність. Москва буде шукати будь-які способи, де вона вважає, що має вплив на міжнародну політику. Щоб нагадувати, що Росія колись належала до групи світових держав", - підкреслив Харченко.
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