У Криму окупанти роздають землі вірним поліцаям, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Поліцаям платять за вірність й беззаперечне виконання наказів щодо репресій місцевого населення, зокрема кримських татар. Зауважимо, що росіяни планують поширити практику роздачі землі росгвардійцям і на інших захоплених землях", - пишуть у ЦНС.

Центр наголошує, що всі акти власності на землю не мають юридичної сили. Після деокупації все буде повернуте Державі, або власникам землі станом на 2014 рік.