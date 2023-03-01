У Криму окупанти роздають землі вірним поліцаям, - Центр нацспротиву
Окупаційна влада почала роздавати вірним поліцаям землі в тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Поліцаям платять за вірність й беззаперечне виконання наказів щодо репресій місцевого населення, зокрема кримських татар. Зауважимо, що росіяни планують поширити практику роздачі землі росгвардійцям і на інших захоплених землях", - пишуть у ЦНС.
Центр наголошує, що всі акти власності на землю не мають юридичної сили. Після деокупації все буде повернуте Державі, або власникам землі станом на 2014 рік.
- 21 січня Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети.
- У ніч з 28 лютого на 1 березня жителі Криму чули вибухи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.36
Купівля 38.36Продаж 39.34
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе