У Криму прогриміли вибухи
У ніч з 28 лютого на 1 березня жителі Криму чули вибухи
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Перші повідомленні про гучні звуки у Криму почали надходити близько 1:00. Вибухи неодноразово чули у Міжводному та Євпаторії.
Подробиць від окупаційної влади Криму поки немає.
- 21 січня Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети.
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