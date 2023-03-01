У Криму прогриміли вибухи

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Перші повідомленні про гучні звуки у Криму почали надходити близько 1:00. Вибухи неодноразово чули у Міжводному та Євпаторії.

Подробиць від окупаційної влади Криму поки немає.