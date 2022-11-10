У Криму під час п’яної втечі від "поліції" розбився ексдепутат Верховної Ради

Про це повідомляють прокремлівські Telegram-канали.

Ременюк перейшов на бік окупантів після захоплення півострова.

"У Криму в ДТП загинув екс-депутат Верховної Ради України та голова Вищої ради Євразійського громадсько-політичного руху "За Русь єдину" Олексій Ременюк", - йдеться в повідомленні російського видання РИА Новости в телеграм.

Російський телеграм-канал Mash повідомив, що він був напідпитку.

"66-річний Олексій Ременюк їхав увечері з дня народження товариша на своєму Range Rover. Його зупинили співробітники поліції. Під час перевірки документів попросили продутися – виявився п’яним. Коли поліцейські спробували його затримати, той вирвався з рук, стрибнув за кермо і дав по газах. Водій протягнув ДПСника на дверях авто асфальтом, а коли почалася гонитва, Range Rover Ременюка виїхав на зустрічку на об’їзній трасі і зіткнувся з вантажівкою. Він і його пасажир померли на місці", – йдеться у повідомленні.

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