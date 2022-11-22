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У Криму пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку безпілотників на Балаклійську ТЕС

22 листопада, 2022 вiвторок
20:50
війна з Росією Окупований Крим

Увечері 22 листопада пролунали вибухи в Севастополі в тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії". 

За інформацією "Крим.Реалії", звук вибуху було чути у центральній частині міста о 18:59 за місцевим часом. А о 19:22 у центральній частині Севастополя було чути стрілянину зі стрілецької зброї, вона тривала понад 15 секунд.

Окупаційна влада у Севастополі зупиняла рух морського пасажирського транспорту. Проте невдовзі його відновили.

У місцевих телеграм-каналах також повідомляли про вибухи в Балаклаві та Євпаторії. 

Представник окупаційної влади, так званий губернатор Севастополя Развожаєв заявив, що Крим атакували безпілотники, на півострові працюють "чергові сили ППО". 

"Прямо зараз працюють наші чергові сили ППО. Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Усі сили та служби перебувають у бойовій готовності. Жоден цивільний об'єкт не постраждав", – написав він.

Згодом Развожаєв заявив, що атаки безпілотників начебто зазнала Балаклавська ТЕС. За його інформацією, "силами ППО були збито 2 безпілотники". А крім того, над акваторією "флот відбив також атаки трьох БПЛА".

  • 17 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що українські військові вийшли до узбережжя Дніпра, а це дає їм змогу встановити контроль над зоною, близькою до тимчасово окупованого півострова Крим 

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