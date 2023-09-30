У Криму РФ передислокує бойові катери суходолом, побоюючись атак українських дронів у морі
Російські бойові катери у Криму окупанти передислоковують дорогами суходолу, тому що бояться ударів українських морських дронів
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агент "Атеш" під час розвідки зафіксував перекидання бойових катерів типу "Раптор", які окупанти використовують для патрулювання берегової лінії Криму. Росіяни перевозили їх трасою "Н06" у напрямку Севастополя.
"Атеш" вважає, що росіяни дуже налякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці.
Також агент руху виявив ремонтну базу окупантів на в'їзді в Бахчисарай, де "росіяни мали необережність не замаскувати свої КАМАЗи", повідомили в "Атеш".
Фото: Рух "Атеш"
- Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що росіяни намагаються передислоковувати логістику забезпечення базування, тому зараз спостерігається зменшення розгортання російського флоту в акваторії Чорного моря.
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