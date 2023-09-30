У Криму РФ передислокує бойові катери суходолом, побоюючись атак українських дронів у морі

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент "Атеш" під час розвідки зафіксував перекидання бойових катерів типу "Раптор", які окупанти використовують для патрулювання берегової лінії Криму. Росіяни перевозили їх трасою "Н06" у напрямку Севастополя.

"Атеш" вважає, що росіяни дуже налякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці.

Також агент руху виявив ремонтну базу окупантів на в'їзді в Бахчисарай, де "росіяни мали необережність не замаскувати свої КАМАЗи", повідомили в "Атеш".

Фото: Рух "Атеш"