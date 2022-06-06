У Криму росіяни розгорнули ще дві системи ППО, - Міноборони
Росія продовжує нарощувати протиповітряну оборону на північному заході окупованого Криму
Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"У північно-західній частині півострова в районах населених пунктів Оленівка і Роздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300", - повідомив він.
- РФ 12 травня наростила системи ППО в західній частині Криму - розгорнули зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління.
- 23 травня стало відомо, що на північному заході Криму росіяни розгорнули два зенітних ракетних дивізіони С-400.
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