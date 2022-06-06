Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"У північно-західній частині півострова в районах населених пунктів Оленівка і Роздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300", - повідомив він.

РФ 12 травня наростила системи ППО в західній частині Криму - розгорнули зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління.

23 травня стало відомо, що на північному заході Криму росіяни розгорнули два зенітних ракетних дивізіони С-400.