У Криму страх перекидування війни, страх призову з 1 квітня – Данилов

Про настрої та страхи у Криму розповів Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень (Херсонщина) в етері Еспресо TV



Сергій Данилов розповів: «Є страх про те, що війна перекинеться на Крим і їм доведеться тікати. Є страх призову, який стартує з першого квітня, є страх силовиків, яких мають відправляти чи відправляють на південь України, і вони дуже не хочуть цього. Вони намагаються давати хабарі, йти на «больнічку», є в них таке специфічне слово, щоб не йти під кулі. Вони ж як каральні, так і бойові дії повинні виконувати».



Аналітик додав: «І плюс, що почалося, це страх призову і вже з'явилися розцінки. Оскільки вимили частину фсбшніків, росгвардії й поліції на Херсонщину з Криму, значно спростилася корупція у військкоматах. 120 тисяч рублів коштує медична довідка, що ти не придатний до служби і 400 тисяч рублів виключити зі всіх реєстрів можливих записів, що ти військовозобов'язаний. І попит на ці послуги молодих кримчан і їх батьків дуже великий, люди збирають гроші, щоб відкупитися і не йти воювати».



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