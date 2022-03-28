У Криму страх перекидування війни, страх призову з 1 квітня – Данилов
Крим наповнює страх перекидування війни, страх призову, спростилася корупція у військкоматах, зростає попит на медичні довідки
Про настрої та страхи у Криму розповів Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень (Херсонщина) в етері Еспресо TV
Сергій Данилов розповів: «Є страх про те, що війна перекинеться на Крим і їм доведеться тікати. Є страх призову, який стартує з першого квітня, є страх силовиків, яких мають відправляти чи відправляють на південь України, і вони дуже не хочуть цього. Вони намагаються давати хабарі, йти на «больнічку», є в них таке специфічне слово, щоб не йти під кулі. Вони ж як каральні, так і бойові дії повинні виконувати».
Аналітик додав: «І плюс, що почалося, це страх призову і вже з'явилися розцінки. Оскільки вимили частину фсбшніків, росгвардії й поліції на Херсонщину з Криму, значно спростилася корупція у військкоматах. 120 тисяч рублів коштує медична довідка, що ти не придатний до служби і 400 тисяч рублів виключити зі всіх реєстрів можливих записів, що ти військовозобов'язаний. І попит на ці послуги молодих кримчан і їх батьків дуже великий, люди збирають гроші, щоб відкупитися і не йти воювати».
- Нагадаємо, 28 березня кримськотатарська правозахисниця розповіла, що окупанти в Криму використовують мобілізацію кримських татар для пропаганди
- 27 березня Люмила Денисова повідомила: В окупованому Криму РФ примусово мобілізує чоловіків для війни проти України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе