Окупанти в Криму використовують мобілізацію кримських татар для пропаганди, - кримськотатарська правозахисниця

Про це вона розповіла в ефір Еспресо.TV



“Росія активно намагається призивати та відправити на територію України кримських татар. На це є декілька причин. По-перше, вони намагаються відправити на війну тих, кого не шкода. По-друге, для російської пропаганди. Тобто, таким чином вони хочуть довести, що кримські татари їх підтримують і їдуть воювати проти України.” - пояснила Ташева.



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Правозахисниця додала, що з кінця лютого їхня громадська організація розробила план для кримських татар, за яким можна уникнути призову



“Ми радимо людям міняти адресу проживання, номер телефону і сам мобільний пристрій. Також ми рекомендуємо виїхати з півострову. Таких людей дуже багато. З деякими з них є проблеми, бо в них немає українських документів. Тобто, може бути українське свідоцтво про народження, але за вісім років окупації вони не отримали українських паспортів. Ми намагаємось допомагати кожній особі, яка до нас звертається.” - додала Ташева.



Нагадаємо, 27 березня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що в окупованому Криму росіяни примусово відправляють чоловіків воювати проти України та погрожують їхнім рідним.