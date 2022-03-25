Репресії проти кримськотатарського народу посилились на фоні збільшення військової присутності росіян в Криму, - Чубаров

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Посилення репресій проти кримських татар та людей інших національностей, які проживають в Криму і є відданими Україні, відбувається на тлі збільшення військової присутності на півострові. Повторюється те, що було напередодні 24 лютого, коли протягом двох місяців Крим наповнювався російською технікою та особовим складом. Зараз знову через Керченський міст росіяни стягують військ адо Криму, щоб продовжити наступ на Україну. Саме тому, зараз репресії щодо кримських татар тільки посилюються.” - розповів Чубаров



Чубаров додав, що росіяни вивозять судити представників кримськотатарського народу до міста Ростов-на-Дону. За його словами, люди отримували по сфабрикованим справам досить великі терміни ув’язнення.

Нагадаємо, 16 березня Офіс генпрокурора повідомив, що в Криму викрали ветерана кримськотатарського руху Абдурешита Джеппарова

“Буквально недавно, 22 березня, відбулось чергове судилище щодо Тимура Ялкабова. Він отримав 17 років ув’язнення Ленуру Сейдаметову дали 13 років. Також в ці дні відбулось затримання одного з ветеранів кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова. Досі йде судилище над першим заступником голова Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом.” - повідомив Чубаров