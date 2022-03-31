У Криму ворог поповнює кораблі крилатими ракетами, можливі удари по Одесі, – ОВА
Окупанти у Криму поповнюють крилатими ракетами кораблі. Тому висока ймовірність нових ракетних ударів по Одесі та інших містах України
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині та інших областях залишається високою. Загроза є постійною внаслідок ударів крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". Саме ці ракети є на кораблях, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря."У військово-морській базі Севастополя завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров". Вражино, на кожну твою ракету – пильні очі наших сил Протиповітряної оборони", – розповів Братчук.
Речник Одеської ОВА уточнив, що ракета "Калібр" летить зі швидкістю понад 800 км/год, має завчасно запрограмовану локацію і може змінювати траєкторію кілька разів. Тому й збити її важче, і сигнал тривоги вмикають для жителів декількох областей.
- Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку в Одеській області. Таким чином вони визначають важливі об'єкти.
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