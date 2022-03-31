У Криму ворог поповнює кораблі крилатими ракетами, можливі удари по Одесі, – ОВА

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині та інших областях залишається високою. Загроза є постійною внаслідок ударів крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". Саме ці ракети є на кораблях, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря.

"У військово-морській базі Севастополя завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров". Вражино, на кожну твою ракету – пильні очі наших сил Протиповітряної оборони", – розповів Братчук.

Речник Одеської ОВА уточнив, що ракета "Калібр" летить зі швидкістю понад 800 км/год, має завчасно запрограмовану локацію і може змінювати траєкторію кілька разів. Тому й збити її важче, і сигнал тривоги вмикають для жителів декількох областей.



Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку в Одеській області. Таким чином вони визначають важливі об'єкти.

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