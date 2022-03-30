Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку на Одещині, – ОВА

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Відомо, що ніч в Одесі та області пройшла спокійно, проте лунали звуки сирени.



"Це свідчить про те, що ворог продовжує проводити повітряну розвідку об'єктів", – додав він.

Братчук також нагадав про морські міни, які виявляють у Чорному морі. Ці міни Росія захопила ще у 2014 році в Севастополі.





Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що російські окупанти не зможуть захопити місто Одеса з моря без підтримки з суходолу.

Раніше писали, що журналістка з міста Одеса Олена Балаба повідомила, що зранку 24 березня на узбережжі Одеси було чути вибухи. Російські кораблі обстрілювали узбережжя, щоб виявити райони замінування.