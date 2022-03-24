Російські кораблі обстрілюють узбережжя Одеси, щоб виявити райони замінування, - журналістка

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.



“Зранку в Одесі була повітряна тривога. Зараз ми чекаємо офіційного підтвердження, чи немає пошкоджень в місті. Було чути вибухи з моря. Я думаю, що це повернулись російські військові кораблі, оскільки їх не було видно на горизонті майже 3 доби. Можливо російські кораблі підійшли ближче до узбережжя. Вони обстрілюють узбережжя, щоб перевірити наявність мінування.” - розповіла Балаба



Журналістка додала, що Одеса є прифронтовим містом і вони, як журналісти, намагаються активно інформувати суспільство про події на фронті.



“Наші журналісти часто їздять до Миколаєва і готують воєнні репортажі. Ми працюємо і намагаємось активно інформувати суспільство про події на фронтах. Хочу наголосити, що всі в місті готові давати відсіч ворогу і битись за Одесу.” - додала Балаба



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