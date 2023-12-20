У Криму зафіксували майже 200 "політичних" справ, понад дві третини - щодо кримських татар, - представниця Зеленського в АРК

Про це заявила представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає "Крим Реалії".

Зазначається, що у більшості випадках Росія звинувачує місцевих жителів у тероризмі та диверсіях.

За словами представниці, усі списки політв’язнів передають міжнародним партнерам, до Офісу президента України й на обмін, але найближчим часом не очікується звільнення когось із політичних ув’язнених.

Крім цього, Представництво з початком повномасштабного вторгнення зіткнулося з таким явищем, як цивільні заручники, їх, за попередніми даними, налічується близько 140 людей. Зазвичай це жителі частин окупованих Херсонської й Запорізької областей, яких насильно вивезли до Криму, утримують окремо, до них також застосовуються методи насильства.