У Криму зафіксували майже 200 "політичних" справ, понад дві третини - щодо кримських татар, - представниця Зеленського в АРК
Станом на грудень 2023 року зафіксований 191 випадок позбавлення волі з політичних мотивів щодо жителів тимчасово окупованого Криму, 123 з них - кримські татари
Про це заявила представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає "Крим Реалії".
Зазначається, що у більшості випадках Росія звинувачує місцевих жителів у тероризмі та диверсіях.
За словами представниці, усі списки політв’язнів передають міжнародним партнерам, до Офісу президента України й на обмін, але найближчим часом не очікується звільнення когось із політичних ув’язнених.
Крім цього, Представництво з початком повномасштабного вторгнення зіткнулося з таким явищем, як цивільні заручники, їх, за попередніми даними, налічується близько 140 людей. Зазвичай це жителі частин окупованих Херсонської й Запорізької областей, яких насильно вивезли до Криму, утримують окремо, до них також застосовуються методи насильства.
- З початку окупації Криму до лав армії РФ призвали 44 005 місцевих жителів. Близько 500 людей зазнали кримінального переслідування через відмову служити.
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