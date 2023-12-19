Понад 44 тис. кримчан призвали до лав армії РФ з початку окупації півострова, – Ташева
З початку окупації Криму до лав армії РФ призвали 44 005 місцевих жителів. Близько 500 людей зазнали кримінального переслідування через відмову служити
Про це повідомила представниця президента України в АРК Таміла Ташева, передають "Крим. Реалії".
Висновки щодо кількості мобілізованих у Криму представництво президента України робить зокрема з кількості виданих земельних ділянок.
"Там, за рішенням окупаційної адміністрації, особа, яка мобілізується, може потім претендувати на певні пільги або на земельні ділянки. Таким чином ми можемо говорити про приблизну кількість мобілізованих", - сказала Ташева.
"497 випадків кримінальних проваджень проти людей, які нібито є такими, що ухиляються на території півострова. Власне, 185 із цієї загальної кількості, тобто це 37%, притягнули до відповідальності", - додала вона й зазначила, що люди всіляко намагаються уникнути незаконного призову.
- У вересні член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в ефірі Еспресо розповідав, що окупанти в Криму намагаються мобілізувати тих, хто на пенсії, у відставці, колишніх поліцейських, військовослужбовців РФ або ЗСУ. Вони цікавлять загарбників передусім через те, що не потрібно витрачати багато часу на їхню підготовку.
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