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У Меджлісі кримотатарського народу розповіли, кого можуть далі мобілізувати у Криму

25 вересня, 2023 понедiлок
16:32
Війна з Росією мобілізація рф солдати орки

По операції з призову та мобілізації в тимчасово окупованому Криму окупанти працюють з представниками силових структур. Зараз мобілізують тих, хто вже має певну підготовку

Про це розповів голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в етері телеканалу "Еспресо".

"Це стосується людей, які знаходяться на пенсії, у відставці, колишніх поліцейських, військовослужбовців РФ або ЗСУ. Вони це роблять цілеспрямовано, щоб набрати в першу чергу людей, на яких не треба витрачати час на підготовку, бо їм дійсно не вистачає людей", - повідомив Барієв.

Голова Кримськотатарського ресурсного центру ще в серпні зазначав, що окупанти до виборів планують зібрати 3 тисячі осіб, зауваживши, що тисячу мали б скерувати до збройних сил Росії, а ще 2 тисячі – до приватної військової компанії.

"Я також говорив про те, що РФ проводитиме повномасштабну мобілізацію. І зараз я поки не можу підтвердити, що вона активно почалась, бо вона в принципі й не закінчувалась. Хоча про цих 3 тисячі осіб, вони виконали план, наскільки я маю інформацію", - підкреслив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Барієв зауважив, що в очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова також є приватна військова компанія, яка називається "Конвой". Ця та інші компанії є для того, щоб залучити більше людей до збройних сил РФ, в тому числі до приватних військових компаній.

"Окупанти пропонують високу заробітну плату, пільги та інше і активно проводять таку роботу. Але якщо є можливість залишатися або кудись виїхати, то люди намагаються ховатися від мобілізації", - повідомив Ескендер Барієв.

  • Співголова громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що раження в Криму військових об'єктів РФ останніми днями є створенням передумов для повторення росіянами так званого жесту "доброї волі".

  • Нагадаємо, 14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

  • Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент пролунали вибухи. Загарбницька влада повідомляла про роботу російської ППО

  • 20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

  • У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи: у Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

  • Уранці суботи, 23 вересня, в окупованому Севастополі місцеві повідомили про вибухи й звуки прольоту ракет, поблизу флотського арсеналу РФ здійнялася хмара диму. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО, осколки ракети нібито впали у місцевому парку.

  • Вночі 25 вересня черговими засобами ППО начебто були збиті чотири БПЛА над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над територією тимчасово окупованого Криму.

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Крим
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мобілізація
окуповані території
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