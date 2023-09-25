У Меджлісі кримотатарського народу розповіли, кого можуть далі мобілізувати у Криму

Про це розповів голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в етері телеканалу "Еспресо".

"Це стосується людей, які знаходяться на пенсії, у відставці, колишніх поліцейських, військовослужбовців РФ або ЗСУ. Вони це роблять цілеспрямовано, щоб набрати в першу чергу людей, на яких не треба витрачати час на підготовку, бо їм дійсно не вистачає людей", - повідомив Барієв.

Голова Кримськотатарського ресурсного центру ще в серпні зазначав, що окупанти до виборів планують зібрати 3 тисячі осіб, зауваживши, що тисячу мали б скерувати до збройних сил Росії, а ще 2 тисячі – до приватної військової компанії.

"Я також говорив про те, що РФ проводитиме повномасштабну мобілізацію. І зараз я поки не можу підтвердити, що вона активно почалась, бо вона в принципі й не закінчувалась. Хоча про цих 3 тисячі осіб, вони виконали план, наскільки я маю інформацію", - підкреслив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Барієв зауважив, що в очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова також є приватна військова компанія, яка називається "Конвой". Ця та інші компанії є для того, щоб залучити більше людей до збройних сил РФ, в тому числі до приватних військових компаній.

"Окупанти пропонують високу заробітну плату, пільги та інше і активно проводять таку роботу. Але якщо є можливість залишатися або кудись виїхати, то люди намагаються ховатися від мобілізації", - повідомив Ескендер Барієв.