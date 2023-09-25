Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни заявили про збиття 8 дронів над Кримом і територією РФ: у Курську начебто є руйнування
Оновлено

Росіяни заявили про збиття 8 дронів над Кримом і територією РФ: у Курську начебто є руйнування

25 вересня, 2023 понедiлок
08:17
Війна з Росією Курськ

Уранці понеділка, 25 вересня, у російському Курську лунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО і влучання дронів у приватні домівки та адміністративну будівлю. Також дрони начебто збили над територією Брянської області РФ та Кримом

Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

Так, вночі 25 вересня черговими засобами ППО начебто були збиті чотири БПЛА над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над територією тимчасово окупованого Криму.

Крім того, сьогодні вранці російська ППО нібито збила ще два українські дрони над територією Курської області та два - над Брянською областю.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, атака безпілотників прийшлася переважно по центральному окрузі Курська. Унаслідок цього є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі. Крім того, вибиті шибки у багатоквартирному будинку.

Як повідомив губернатор, у місті спрацювала ППО. За його словами, постраждалих немає.

Згодом ще один безпілотник начебто упав у Курському районі - у приватному будинку вибило шибки. Старовойт зазначив, що допоможе мешканцям у відновленні житлового майна.

Влучання українського дрона у будівлю ФСБ та НПЗ у Курську днем раніше

Уранці неділі, 24 вересня, у Росії заявили про влучання українського БПЛА в адміністративну будівлю міста Курськ.

Як заявив губернатор регіону, внаслідок атаки "незначно" постраждав дах. Водночас в українському Генеральному управлінні розвідки підтвердили ураження будівлі Федеральної служби безпеки РФ у Курську,

Пізніше у Курську знову пролунали вибухи. Місцеві повідомили про ще один приліт безпілотника та здіймання диму.

Джерело "Української правди" в Управлінні розвідки повідомило про влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому.

Варто зазначити, що 24 вересня у Курську відзначали день міста. За словами міського голови, попри ранкові вибухи усі заходи на честь свята у місті відбудуться.

Україна
Росія
ППО
безпілотник
Читайте також:
24 вересня, 2023 неділя
Міноборони створило нові нарукавні знаки для десантно-штурмових бригад
Сергій Лавров
23 вересня, 2023 субота
Лавров заявив в ООН, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо зупинення вогню
22 вересня, 2023 п'ятниця
"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 вересня
08:36
США Ізраїль
США планують ввести безвізовий режим з Ізраїлем
08:25
Російська церква в Україні продовжує діяти. Чому?
08:16
Оновлено
обстріл, ППО
Українська ППО збила 19 "шахедів" та 11 "калібрів" під час нічної атаки на півдні
08:05
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
Нічна атака РФ: в Одесі постраждала мирна жителька, пошкоджено припортову інфраструктуру
07:56
Кліщіївка і Роботине: росіяни намагаються відбити втрачені позиції, – Генштаб ЗСУ
07:54
Софі Лоран
Софі Лорен потрапила до лікарні після падіння у власному будинку
07:22
путін та шойгу
Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ і покращити ситуацію на фронті до жовтня, - ISW
07:13
біженці
Більш ніж 57% українських біженців стикалися з агресією в Чехії на національному ґрунті
07:06
МЗС Польщі
Варшава попросила Шольца не втручатися у внутрішні справи Польщі
06:49
Українські сили продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута, - ISW
05:54
акції протесту у Єревані
"Усю країну буде паралізовано в найближчі три дні": вірменська опозиція оголосила про акції непокори
05:21
Маріуполь
Використання Росією голоду як зброї: міжнародні слідчі спільно з Києвом збирають докази для МКС
2023, неділя
24 вересня
23:50
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці дрона по Брянській області
23:40
Еммануель Макрон
Франція відкликає посла та припиняє військову співпрацю з Нігером
23:29
укриття
Влада Риги перевіряє укриття й закуповує сотні розкладачок
23:20
ДТП
На Миколаївщині зіткнулися три автівки: 2 загиблих, 2 постраждалих
22:58
Військова журналістика
За час повномасштабного вторгнення Росія скоїла 536 злочинів проти медіа та журналістів, - ІМІ
22:44
Рафіс Кашапов на лаві підсудних в РФ
За останні 11-12 років по всій Росії закрили понад 10 тисяч татарських шкіл та гімназій, - голова еміграційного уряду Татарстану Кашапов
22:32
Еммануель Макрон
Франція "безумовно" підтримуватиме Вірменію, - Макрон
22:18
Ексклюзив
Окупанти
За перші 4 місяці на фронті гине 50% мобілізованих росіян, - російський опозиціонер Пономарьов
22:03
Оновлено
Косово
Конфлікт на межі Сербії і Косово: є загиблі з обох боків
21:37
Оновлено
Курськ
Українські БПЛА уразили будівлю ФСБ та НПЗ у російському Курську, - ЗМІ
21:34
Мітинг у Татарстані на початку 90-их рр.
Москва забирає у Татарстану 80% прибутків, Чингізхан забирав 10%, - еміграційний прем'єр Кашапов
21:25
Зеленський в ООН
Зеленський: Канада допоможе Україні відновити Каховську ГЕС
21:03
Єрмак, Зеленський і Кіссінджер
Був проти України у НАТО, а тепер за: Зеленський у США мав зустріч з Кіссінджером
20:34
В окупованому Джанкої підірвали автівку російського військового, - ЗМІ
20:23
Знищена російська "мотолига" із встановленою на ній корабельною РСЗВ "Вогонь"
Українці вперше знищили російську "мотолигу" із встановленою на ній корабельною РСЗВ "Вогонь", - ЗМІ
20:22
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій "Буян-М": скільки на ньому "калібрів"
20:20
Ексклюзив
Іран Росія
Іран не передаватиме Росії балістичні ракети, - головред порталу "Україна по-арабськи" Фараджаллах
19:57
Аналітика
пенсія
Чому пенсії в Україні такі маленькі та як забезпечити гідну старість. Пояснюємо
19:34
ЗСУ наступ
ЗСУ відбили ворожу атаку в районі Роботиного, — Генштаб
19:27
Оновлено
"Зоря" - "Дніпро-1". 24 вересня 2023 року
"Зоря" поступилася "Дніпро-1". Результати усіх матчів 8-го туру УПЛ
19:19
Ексклюзив
Верховна Рада
В Раді можна зібрати голоси для заборони УПЦ МП, - нардеп Потураєв
19:09
Інтерв’ю
США і Польща повинні допомогти експортувати Україні зерно, - американський експерт Фрід
19:07
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка
18:47
Києво-Печерська Лавра
У Нижній лаврі дотепер мешкає 40 ченців та мирян Московського патріархату
18:45
Огляд
Удари по командних пунктах Чорноморського флоту РФ в Криму та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
18:43
Запоріжжя
"Гроші на ЗСУ": у Запоріжжі містяни вийшли на мітинг з вимогою спрямувати бюджетні кошти на потреби військових
18:14
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
В США відбулася зміна стратегії – тепер вони дадуть всю необхідну зброю, - Піонтковський
18:13
Знищення Оріхова
Росіяни знищують Оріхів: щодня скидають на місто до десяти авіабомб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV