Росіяни заявили про збиття 8 дронів над Кримом і територією РФ: у Курську начебто є руйнування

Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

Так, вночі 25 вересня черговими засобами ППО начебто були збиті чотири БПЛА над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над територією тимчасово окупованого Криму.

Крім того, сьогодні вранці російська ППО нібито збила ще два українські дрони над територією Курської області та два - над Брянською областю.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, атака безпілотників прийшлася переважно по центральному окрузі Курська. Унаслідок цього є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі. Крім того, вибиті шибки у багатоквартирному будинку.

Як повідомив губернатор, у місті спрацювала ППО. За його словами, постраждалих немає.

Згодом ще один безпілотник начебто упав у Курському районі - у приватному будинку вибило шибки. Старовойт зазначив, що допоможе мешканцям у відновленні житлового майна.

Влучання українського дрона у будівлю ФСБ та НПЗ у Курську днем раніше

Уранці неділі, 24 вересня, у Росії заявили про влучання українського БПЛА в адміністративну будівлю міста Курськ.

Як заявив губернатор регіону, внаслідок атаки "незначно" постраждав дах. Водночас в українському Генеральному управлінні розвідки підтвердили ураження будівлі Федеральної служби безпеки РФ у Курську,

Пізніше у Курську знову пролунали вибухи. Місцеві повідомили про ще один приліт безпілотника та здіймання диму.

Джерело "Української правди" в Управлінні розвідки повідомило про влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому.

Варто зазначити, що 24 вересня у Курську відзначали день міста. За словами міського голови, попри ранкові вибухи усі заходи на честь свята у місті відбудуться.