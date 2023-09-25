Росіяни заявили про збиття 8 дронів над Кримом і територією РФ: у Курську начебто є руйнування
Уранці понеділка, 25 вересня, у російському Курську лунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО і влучання дронів у приватні домівки та адміністративну будівлю. Також дрони начебто збили над територією Брянської області РФ та Кримом
Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.
Так, вночі 25 вересня черговими засобами ППО начебто були збиті чотири БПЛА над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над територією тимчасово окупованого Криму.
Крім того, сьогодні вранці російська ППО нібито збила ще два українські дрони над територією Курської області та два - над Брянською областю.
За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, атака безпілотників прийшлася переважно по центральному окрузі Курська. Унаслідок цього є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі. Крім того, вибиті шибки у багатоквартирному будинку.
Як повідомив губернатор, у місті спрацювала ППО. За його словами, постраждалих немає.
Згодом ще один безпілотник начебто упав у Курському районі - у приватному будинку вибило шибки. Старовойт зазначив, що допоможе мешканцям у відновленні житлового майна.
Влучання українського дрона у будівлю ФСБ та НПЗ у Курську днем раніше
Уранці неділі, 24 вересня, у Росії заявили про влучання українського БПЛА в адміністративну будівлю міста Курськ.
Як заявив губернатор регіону, внаслідок атаки "незначно" постраждав дах. Водночас в українському Генеральному управлінні розвідки підтвердили ураження будівлі Федеральної служби безпеки РФ у Курську,
Пізніше у Курську знову пролунали вибухи. Місцеві повідомили про ще один приліт безпілотника та здіймання диму.
Джерело "Української правди" в Управлінні розвідки повідомило про влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому.
Варто зазначити, що 24 вересня у Курську відзначали день міста. За словами міського голови, попри ранкові вибухи усі заходи на честь свята у місті відбудуться.
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