У Криму лунають вибухи: у Севастополі оголосили повітряну тривогу

Про це інформує Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що приблизно о 08:45 у Севастополі був чутний звук пролітаючої ракети, згодом прогримів вибух.

Дим здійнявся у районі Інкермана на сході міста - саме там розташована нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

Фото: Кримський вітер / телеграм

Як повідомив кореспондент Крим.Реалії, у місті лунають сирени повітряної небезпеки.

Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті начебто відпрацювала ППО. Ракетні осколки впали поблизу Сухарної бухти.

Також повідомляється, що після вибуху на півострові рух морського пасажирського транспорту припинено.

Що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі днем раніше

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. Він додав, що біля театру Луначарського впав уламок ракети.

У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". До місця події прямує "велика кількість" швидких.

Водночас так званий губернатор Севастополя повідомив, що цивільна інфраструктура поблизу штабу нібито не постраждала. Мовляв, не було зафіксовано "навіть вибитих вікон". Наразі на місці інциденту ліквідовують пожежу.

У міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила п'ять ракет і повідомили про одного загиблого військового.

Водночас пізніше пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

У коментарі Буданов відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт. Натомість Sky News з посиланням на джерела у Повітряних Силах України написало, що під час атаки на штаб ЧФ РФ було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.

Згодом з'ясувалося, що штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі був уражений унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ракета влучила туди під час наради керівництва і спричинила смерть і поранення десятків окупантів.