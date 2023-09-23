Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Криму лунають вибухи: у Севастополі оголосили повітряну тривогу
Оновлено

У Криму лунають вибухи: у Севастополі оголосили повітряну тривогу

23 вересня, 2023 субота
09:15
Війна з Росією Вибухи у Севастополі

Уранці суботи, 23 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі місцеві повідомили про вибухи й звуки прольоту ракети, над містом здійнялася хмара диму. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО

Про це інформує Telegram-канал "Кримський вітер". 

Зазначається, що приблизно о 08:45 у Севастополі був чутний звук пролітаючої ракети, згодом прогримів вибух.

Дим здійнявся у районі Інкермана на сході міста - саме там розташована нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

Вибухи у Севастополі

Фото: Кримський вітер / телеграм

Як повідомив кореспондент Крим.Реалії, у місті лунають сирени повітряної небезпеки.

Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті начебто відпрацювала ППО. Ракетні осколки впали поблизу Сухарної бухти.

Також повідомляється, що після вибуху на півострові рух морського пасажирського транспорту припинено.

Що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі днем раніше

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. Він додав, що біля театру Луначарського впав уламок ракети.

У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". До місця події прямує "велика кількість" швидких. 

Водночас так званий губернатор Севастополя повідомив, що цивільна інфраструктура поблизу штабу нібито не постраждала. Мовляв, не було зафіксовано "навіть вибитих вікон". Наразі на місці інциденту ліквідовують пожежу. 

У міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила п'ять ракет і повідомили про одного загиблого військового.

Водночас пізніше пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. 

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

У коментарі Буданов відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт. Натомість Sky News з посиланням на джерела у Повітряних Силах України написало, що під час атаки на штаб ЧФ РФ було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.

Згодом з'ясувалося, що штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі був уражений унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ракета влучила туди під час наради керівництва і спричинила смерть і поранення десятків окупантів. 

Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Ігор Коломойський
21 вересня, 2023 четвер
ВАКС відмовився розглядати клопотання про арешт активів Коломойського
22 вересня, 2023 п'ятниця
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі
ЗСУ війна проти Росії
22 вересня, 2023 п'ятниця
ISW: Бронетехніка ЗСУ діє вже за останньою лінією оборони РФ на Запоріжжі
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 вересня
09:07
Оновлено
розбита російська техніка
Українські війська ліквідували 510 окупантів, 11 танків та 8 дронів, - Генштаб
08:51
Володимир Зеленський, Бразилія ,ООН
Росія хоче зміцнити зв'язки з Бразилією після зустрічі Лули із Зеленським, - Bloomberg
08:46
Ексклюзив
Харків
"Дивне призначення у прифронтовій області": депутатка Харківської облради про нову заступницю очільника ОВА
08:37
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 14 ворожих дронів
08:32
Сі Цзіньпін
Лідер Китаю закликав Захід скасувати санкції проти Сирії
08:14
ЗСУ
Сили оборони просунулися біля Кліщіївки та Новопрокопівки, - ISW
08:01
Огляд
Рука Китаю, книга люті та жираф, який умів співати – 5 книг про те, як не вигоряти
07:57
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині
Масована атака РФ на Україну: на Одещині є влучання, на Дніпропетровщині працювала ППО
07:45
Спецоперація "Крабовая ловушка": сили ССО влучили у штаб ЧФ РФ під час наради керівників
Спецоперація "Крабовая ловушка": сили ССО влучили у штаб ЧФ РФ під час наради керівників
07:26
Ентоні Блінкен
Вбивство лідера сикхів: США очікують, що Індія співпрацюватиме з Канадою в розслідуванні справи
06:49
Уряд Болгарії схвалив закупівлю у США понад 180 бронемашин Stryker
06:25
Кирило Буданов (в центрі)
Буданов: Втрати у ЗСУ менші, ніж у росіян, попри те, що Україна йде в наступ
06:00
США Україна
США вимагають від Польщі пояснення щодо заяв про припинення підтримки України, - Bloomberg
05:36
російська армія, мобілізація
У 2024 році військові витрати Росії вперше перевищать соціальні, - Bloomberg
05:08
Україна-Польща
В ISW вважають, що Росії не вдалося погіршити відносини України з Польщею
04:40
ракета Storm Shadow
Штаб Чорноморського флоту РФ атаковано ракетами Storm Shadow, - Sky News
04:12
WADA
Проти спортсменів РФ продовжили санкції через порушення антидопінговому кодексу
03:44
хакер
Українські хакери повідомили про викрадення бази даних РФ про авіаперельоти: її передадуть ЗСУ
03:16
прапори України та США
Пентагон призначив контролера для моніторингу допомоги Україні
02:48
Токмак
Генерал Тарнавський назвав ціль-мінімум контрнаступу ЗСУ на півдні
02:20
Кирило Буданов
Серед поранених є генерали: Буданов озвучив кількість жертв удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі
01:52
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Вірменію й Азербайджан повернутись до переговорів
01:24
генерал Олександр Тарнавський
Погода не вплине на контрнаступ України, - генерал Тарнавський
00:56
ЗАЕС
На ЗАЕС забезпечили альтернативне постачання водою для охолодження реакторів, - МАГАТЕ 
00:41
Тайсон Ф'юрі
Менеджер Ф'юрі заявив, що саудівці здійснять різдвяне бажання усіх фанів боксу
00:33
Ексклюзив
Матеуш Моравецький
"В останні дні престиж Варшави в міжнародній політиці зазнав колосальних збитків": польський політик про заяву Моравецького
00:28
Ольга Стефанішина
Початок переговорів про вступ до ЄС: Стефанішина назвала наступні кроки України
2023, п'ятниця
22 вересня
23:57
Володимир Зеленський та Джастін Трюдо
Україна та Канада підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю
23:47
Джастін Трюдо
Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб
23:43
Ексклюзив
"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS
23:23
Ліонель Мессі з Кубком світу
Мессі розповів про негідний вчинок ПСЖ після перемоги Аргентини на ЧС-2022
23:17
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 вересня
23:14
Завод Ferrexpo
Генпрокуратура вручила підозру голові правління Полтавського ГЗК. Підприємство заперечує звинувачення
23:01
Російський газ
Росіянам рекордно підвищать тарифи на газ
22:45
Оновлено
обстріл ракета
Росія вдарила ракетами по Кременчуку: одна людина загинула, 31 - постраждала, серед них троє дітей
22:37
Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький
Моравецький заявив, що Зеленський під час засідання ООН образив поляків
22:12
Ігор Коломойський, суд
У новому судовому рішенні Коломойського назвали громадянином іншої країни, - юрист ЦПК
21:59
Оновлено
Зеленський Трюдо
Трюдо зустрівся із Зеленським та оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги
21:56
Валерій Залужний
Залужний вперше поспілкувався із наступником Міллі
21:43
Огляд
Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США
Домовленості, військова допомога та історичні рішення. Чим важливий візит Зеленського до США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV