Останні події в Криму можуть свідчити про те, що окупанти повторять "жест доброї волі", -  військовий експерт Дмитро Снєгирьов

Таку думку висловив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері телеканалу "Еспресо".

"Після нейтралізації систем протиракетної, протиповітряної оборони, сам факт існування Кримського мосту, як основної логістичної складової, буде під великим питанням", - вважає Снєгирьов.

За його словами, географія нанесення ударів по території Криму, починаючи від Джанкоя, закінчуючи Севастополем, вражає.

"Під ударом опинились фактично всі військові аеродроми російських окупантів, розташовані в тимчасово окупованому Криму. Подібний характер нанесення ударів можна класифікувати як перший етап каскадного характеру планування операції з деокупації Криму. Тобто взяття під вогневий контроль систем протиракетної, протиповітряної оборони РФ і військових об'єктів. Це віддзеркалення успішних дій ЗСУ під час деокупації Херсонської області", - пояснив військовий експерт.