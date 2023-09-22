Останні події в Криму можуть свідчити про те, що окупанти повторять "жест доброї волі", - військовий експерт Дмитро Снєгирьов
Ураження в Криму військових об'єктів РФ останніми днями є створенням передумов для повторення росіянами так званого жесту "доброї волі"
Таку думку висловив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері телеканалу "Еспресо".
"Після нейтралізації систем протиракетної, протиповітряної оборони, сам факт існування Кримського мосту, як основної логістичної складової, буде під великим питанням", - вважає Снєгирьов.
За його словами, географія нанесення ударів по території Криму, починаючи від Джанкоя, закінчуючи Севастополем, вражає.
"Під ударом опинились фактично всі військові аеродроми російських окупантів, розташовані в тимчасово окупованому Криму. Подібний характер нанесення ударів можна класифікувати як перший етап каскадного характеру планування операції з деокупації Криму. Тобто взяття під вогневий контроль систем протиракетної, протиповітряної оборони РФ і військових об'єктів. Це віддзеркалення успішних дій ЗСУ під час деокупації Херсонської області", - пояснив військовий експерт.
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