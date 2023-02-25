У Кропивницькому попрощалися із загиблими поблизу Бахмута воїнами
У суботу, 25 лютого, у Кропивницькому попрощалися із загиблими поблизу Бахмута воїнами
Про це повідомили у facebook Кропивницької міської ради.
"Вічний спочинок на Алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища знайшли солдати Збройних Сил України — 21-річний стрілець-зенітник Олександр Шмир та 33-річний гранатометник Андрій Показаченко", - йдеться у дописі.
Зазначається, що Олександр Шмир загинув 15 лютого неподалік села Іванівське Бахмутського району.
"Мій онук закінчив школу, відслужив строкову в зенітних військах, через рік почалася війна і його мобілізували. Хлопчина ще й пожити не встиг, а російська сволота, яка розв'язала цю війну, забрала його молоде життя. Нехай вони будуть прокляті навік", - розповів дідусь загиблого Павло Ткаченко.
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Додається, що Андрія Показаченко загинув 14 лютого.
"Їхня родина - дуже хороші люди. Андрій був завжди привітним, чемним. На війну пішов добровольцем, спочатку записався в тероборону. Він навіть в армії не служив, бо з дитинства хворів на астму. Але вирішив, що зараз має йти захищати Україну. Дуже велика втрата для нас усіх", - розповіли сусіди Андрія Показаченка.
- 17 лютого стало відомо, що захищаючи Україну від російських загарбників, під Бахмутом загинув Роман Пронюк, відомий львівський гандболіст, майстер спорту України.
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