Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"СБУ і ДБР вивчають всі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки в Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана в повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь заявив, що за попередньою версією, Наконечний скоїв самогубство та вистрелив вдома собі з пістолета в голову.

"Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію і повідомили подробиці", - написав Лаврусь у telegram.

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