У Кропивницькому знайшли мертвим начальника обласного управління СБУ
У Кропивницькому в суботу ввечері знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"СБУ і ДБР вивчають всі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки в Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана в повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.
Депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь заявив, що за попередньою версією, Наконечний скоїв самогубство та вистрелив вдома собі з пістолета в голову.
"Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію і повідомили подробиці", - написав Лаврусь у telegram.
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