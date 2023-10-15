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Головна Війна з Росією У Курській області імітують оборонні рубежі, - Центр нацспротиву

У Курській області імітують оборонні рубежі, - Центр нацспротиву

15 жовтня, 2023 неділя
15:45
Війна з Росією На фото: Курська область

За даними Спротиву, місцева влада і бізнес Курської області Росії розкрадають бюджет на укріплення кордону

Про це інформує Центр національного спротиву.

Підпілля в Курській області повідомляє про новий етап встановлення загороджень по кордону області, але також зазначає, що місцева влада та бізнеси разом забирають гроші, які були виділені на бетонні укріплення.

До повідомлення додаються фото докази того, що замість будування бетонних інженерних споруд за наказом російського уряду, місцева влада змушує комерційні структури Курської області самим платити за великі партії колючого дроту та безплатно надавати будівельну техніку для потреб війська РФ і прикордонної федеральної служби.

На фото: Курська областьНа фото: Курська областьНа фото: Курська областьНа фото: Курська областьНа фото: Курська область

Фото: Центр національного спротиву

  • Крім того, міністерство оборони Росії заявило, що у ніч на неділю, 15 жовтня, Курську та Бєлгородську області РФ атакували 27 безпілотників. Усі цілі нібито збила російська ППО.
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