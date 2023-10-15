У Курській області імітують оборонні рубежі, - Центр нацспротиву
За даними Спротиву, місцева влада і бізнес Курської області Росії розкрадають бюджет на укріплення кордону
Про це інформує Центр національного спротиву.
Підпілля в Курській області повідомляє про новий етап встановлення загороджень по кордону області, але також зазначає, що місцева влада та бізнеси разом забирають гроші, які були виділені на бетонні укріплення.
До повідомлення додаються фото докази того, що замість будування бетонних інженерних споруд за наказом російського уряду, місцева влада змушує комерційні структури Курської області самим платити за великі партії колючого дроту та безплатно надавати будівельну техніку для потреб війська РФ і прикордонної федеральної служби.
Фото: Центр національного спротиву
- Крім того, міністерство оборони Росії заявило, що у ніч на неділю, 15 жовтня, Курську та Бєлгородську області РФ атакували 27 безпілотників. Усі цілі нібито збила російська ППО.
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