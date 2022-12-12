У квітні баланс жителів Маріуполя буде не на користь українців, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Ми спостерігаємо черговий стрибок смертності порівняно з початком листопада. Смертність зросла майже в два рази. Це цілком влаштовує окупантів. Водночас ми спостерігаємо зростання кількості громадян РФ в місті. Якщо на початок осені їх було до десяти тисяч, то сьогодні їх уже 35 тис. і до кінця року планується 50 тис.", - зазначив він.

Андрющенко додав, що це лише чоловіки - робітники, будівельники.

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"Вони кажуть, що нікуди не збираються їхати. Навесні вони збираються привезти родини і їх буде щонайменше буде 100 тис. громадян у Маріуполі на умовне 1 квітня. Зараз там 120 тис. громадян України, з них 60 тис. люди літнього віку. Десь у квітні баланс населення буде не на користь українців. Оце і є геноцид", - підсумував радник мера.