У квітні баланс жителів Маріуполя буде не на користь українців, - Андрющенко
Протягом останнього місяця в Маріуполі смертність зросла майже вдвічі - це цілком влаштовує окупантів, які привозять в місто росіян
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Ми спостерігаємо черговий стрибок смертності порівняно з початком листопада. Смертність зросла майже в два рази. Це цілком влаштовує окупантів. Водночас ми спостерігаємо зростання кількості громадян РФ в місті. Якщо на початок осені їх було до десяти тисяч, то сьогодні їх уже 35 тис. і до кінця року планується 50 тис.", - зазначив він.
Андрющенко додав, що це лише чоловіки - робітники, будівельники.
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"Вони кажуть, що нікуди не збираються їхати. Навесні вони збираються привезти родини і їх буде щонайменше буде 100 тис. громадян у Маріуполі на умовне 1 квітня. Зараз там 120 тис. громадян України, з них 60 тис. люди літнього віку. Десь у квітні баланс населення буде не на користь українців. Оце і є геноцид", - підсумував радник мера.
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