Окупанти в Маріуполі не розпочали опалювальний сезон, комунальні служби не працюють, - мер
Окупаційна влада Маріуполя не підготувалася до проведення опалювального сезону та не розпочала його, а комунальні служби міста не працюють
Про це інформував міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочато. Люди сидять у холоді, замерзають, і ми бачимо написи і на під'їздах, і на квартирах: “SOS! Ми замерзаємо”. Вся російська пропаганда розбилася об зиму, яка прийшла на територію України",- наголосив Вадим Бойченко.
Міський голова також зазначив, що російська окупаційна влада не здатна забезпечити нормальну життєдіяльність міста. Єдине, що роблять вороги - роздають обігрівачі місцевим мешканцям.
"Люди вишиковуються у кілометрові черги, б'ються за ці обігрівачі, проходять цю принизливу процедуру. Але найстрашніше: аби включити обігрівач у розетку, потрібно, щоб була електрика. А електрики в обсязі, потрібному для проходження опалювального сезону, також немає. Вони і цей інструмент життєдіяльності не забезпечили. І, відповідно, ми бачимо десятки пожеж, які знищують ще хоч якесь житло в Маріуполі",- повідомив мер міста.
- Нагадаємо, 30 листопада радник мера Петро Андрющенко повідомив, що у Маріупольському районі немає їжі та грошей, аби її купити, тож люди вимушені жити на "гуманітарку" якої не вистачає на всіх.
- 7 грудня Маріупольська міська рада публікувала фото від місцевих жителів: у домівках Маріуполя вода перетворюється на лід.
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