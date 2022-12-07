Маріуполь замерзає: у міських домівках вода перетворюється на лід

Про це інформувала Маріупольська міськрада в телеграм.

Міська рада публікує фотографії від мешканців Маріуполя: вода в житлових будинках замерзає у кранах та поїлках для тварин.

"Ось у яких умовах живуть жителі міста під окупацією. Вода з крана просто замерзла, як і у мисці для кота", - мовиться в повідомленні.

У міськраді зазначають, що в квартирах Маріуполя відсутнє опалення, тож "люди просто виживають".

"Скарги та прохання про допомогу нічого не дають. Місто замерзає", - резюмує пресслужба.

Нагадаємо, 6 грудня Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомив, що окупанти збираються знести близько тисячі будинків у місті.

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