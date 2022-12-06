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У Маріуполі окупанти збираються знести близько тисячі будинків, - радник мера

6 грудня, 2022 вiвторок
11:16
Суспільство Маріуполь

Російські окупанти планують знести 950 будинків у захопленому Маріуполі

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Окупанти готуються знищити чергові будинки у центрі Маріуполя. Доруйнування міста продовжується. Тепер колабораційна влада дібралася до центру міста. Жителів попередили, що будуть зносити будинки по проспекту Миру, 104, 106, 108, 110, 112. Це чергове бажання сховати свої злочини та викреслити довоєнний, мирний, український Маріуполь з пам‘яті жителів. 950 будинків окупанти хочуть достерти з мапи нашого міста", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що Україна поверне Маріуполь і готує план його відродження.

"Але ми повернемося і відбудуємо кожен клаптик нашого Маріуполя. Вже готуємо план відродження – "Mariupol Reborn". З найкращими міжнародними архітекторами та урбаністами", - наголосив Андрющенко.

  • Раніше Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт і, щоб перетоплювати його на металопродукцію хочуть запустити підприємство "АзовЕлектроСталь".
  • 30 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріупольському районі немає їжі та грошей, аби її купити, тож люди вимушені жити на "гуманітарку" якої не вистачає на всіх.

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Новини
Маріуполь
війна з Росією
окупанти
Петро Андрющенко
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