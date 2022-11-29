Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Азовсталь розміновують та ріжуть на брухт. На комерційній основі запустили якихось металістів - вони самі розміновують і ріжуть. Потім здають колаборантам за одну ціну, які потім везуть це на Ростов і здають це у 20 разів дорожче. Щодо меткомбінату - там іде розмінування та облаштування військових баз. Багато таборів, під різні підрозділи, на різні напрями", - зазначив він.

За словами радника мера, меткомбінат - це закрита від людей територія.

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"Ще є АзовЕлектроСталь, там плавильні печі і її хочуть запустити на весні. Щоб той брухт, який збирають в місті перетоплювати і як металопродукцію загнати на продаж. брухт, на відміну від металопрокату не під санкціями у РФ. Порт працює дуже повільно, бо не вистачає електричних потужностей, щоб нормально працювали портові крани", - підсумував Андрющенко.