Азовсталь ріжуть на брухт, а меткомбінат облаштовують під військові бази, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт і, щоб перетоплювати його на металопродукцію хочуть запустити підприємство "АзовЕлектроСталь"
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Азовсталь розміновують та ріжуть на брухт. На комерційній основі запустили якихось металістів - вони самі розміновують і ріжуть. Потім здають колаборантам за одну ціну, які потім везуть це на Ростов і здають це у 20 разів дорожче. Щодо меткомбінату - там іде розмінування та облаштування військових баз. Багато таборів, під різні підрозділи, на різні напрями", - зазначив він.
За словами радника мера, меткомбінат - це закрита від людей територія.
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"Ще є АзовЕлектроСталь, там плавильні печі і її хочуть запустити на весні. Щоб той брухт, який збирають в місті перетоплювати і як металопродукцію загнати на продаж. брухт, на відміну від металопрокату не під санкціями у РФ. Порт працює дуже повільно, бо не вистачає електричних потужностей, щоб нормально працювали портові крани", - підсумував Андрющенко.
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